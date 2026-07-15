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Массовое отравление в Самухе

Ульвия Худиева
21:59 754

В Самухе произошло массовое отравление. Инцидент случился в селе Алыушагы этого района. Отравившиеся были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа.

По предварительной информации, причиной отравления стала халва.

В TƏBİB сообщили, что по состоянию на 15:30 сегодня в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа были госпитализированы 10 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, с подозрением на пищевое отравление.

Каждому из пациентов была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается, их состояние оценивается как средней тяжести.

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