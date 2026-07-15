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Кто станет новым министром обороны Украины?

22:47 204

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны. Об этом Forbes Ukraine сообщили два собеседника из фракции «Слуга народа» после встречи с главой государства.

Как пишет издание, Зеленский на заседании фракции заявил, что между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским существует нерешенный конфликт.

По словам собеседников, вместо Федорова на пост министра обороны президент планирует выдвинуть кандидатуру действующего министра внутренних дел Игоря Клименко.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что решение о кандидатуре министра обороны будет принято после консультаций с действующим руководством оборонного ведомства, военным командованием, фракцией «Слуга народа» и кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким.

Часть наблюдателей считает, что отставка всего Кабмина может быть связана именно с намерением сменить Федорова на посту министра обороны.

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