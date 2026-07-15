«Росатом» о гибели главного инженера ЗАЭС

«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар», — сказал он. — Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту».

Лихачев выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

По данным главы «Росатома», за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и ЗАЭС были убиты 13 и ранены 48 человек, кроме того, атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

«Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», — добавил он, отметив, что политическое руководство России проинформировано о случившемся.

В госкорпорации добавили, что Яковлев всю жизнь проработал в атомной отрасли.