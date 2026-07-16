Трамп может пойти на крайние меры в Иране

Президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной деятельности США в Иране, включая отправку наземных войск и нанесение авиаударов по секретному ядерному объекту, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, во вторник Трамп провел совещание в «Комнате ситуаций», чтобы обсудить три варианта эскалации:

- Захват острова Харк (основного иранского нефтеэкспортного узла) с использованием американских войск.

- Нанесение авиаударов по Пиксу-Маунтин – глубоко укрепленному комплексу туннелей, связанному с ядерными разработками, который США пока не подвергали обстрелам. Туннели расположены на глубине 300–475 футов (90–145 метров) в граните, что, возможно, делает их недоступными для американских бомб, предназначенных для поражения укрепленных объектов.

- Расширение авиаударов, включив в них объекты энергетической инфраструктуры.

Как пишет издание, Трамп еще не принял окончательного решения.