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В России за каждым мигрантом будут следить

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Прибывающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон с приложением для слежки за их перемещениями. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов. По его словам, в первую очередь это коснется тех иностранцев, которые приезжают надолго или с целью трудоустройства, пишет The Moscowtimes.

«Каждый мигрант при регистрации… будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта», — заявил Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Замглавы МВД отметил, что благодаря этим мерам мигрант «не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания». На телефон с «электронным профилем» власти также намерены высылать различные предупреждения, в том числе об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть по определенному адресу.

С сентября 2025 года мигрантов, живущих в Москве и области, обязали устанавливать приложение «Амина», которое передает полиции данные об их местоположении. При отсутствии геолокации в течение трех рабочих дней иностранца автоматически снимают с учета в МВД, а нарушение условий мониторинга грозит включением в реестр контролируемых лиц, куда вносят сведения о тех, кто незаконно находится в России. После этого мигранту среди прочего блокируют доступ к банковским услугам и аренде жилья. Также его могут выслать из России.

По данным МВД, к середине декабря 2025 года из-за отсутствия геоданных в «Амине» с учета было снято более 139 тыс. человек. Приложение обязаны устанавливать все совершеннолетние мигранты, которые приезжают в Россию без визы. Речь идет о гражданах Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Также с декабря в тестовом режиме начался сбор биометрических данных мигрантов на пунктах пропуска через границу. К началу 2026 года число работающих в России иностранцев сократилось на 10% год к году — до 5,7 млн человек.

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