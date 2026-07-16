ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал

В Атланте состоялся второй полуфинал чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал мундиаля.

На 55-й минуте счет в матче открыл Энтони Гордон. Морган Роджерс отдал блестящую передачу, а Гордон здорово открылся и сделал счет 1:0 в пользу англичан.

Аргентина восстановила равновесие на 85-й минуте. Энцо Фернандес, получив пас от Лионеля Месси, великолепным ударом из-за пределов штрафной сделал счет 1:1.

А победный мяч на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес. После навеса Месси он головой отправил мяч в ворота - 2:1.

В финале Аргентина сыграет с Испанией. Игра состоится 19 июля в 23:00 по бакинскому времени.

В матче за 3-е место встретятся Франция и Англия. Этот матч стартует в 01:00 19 июля.