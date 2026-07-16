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Оружие возмездия: КСИР презентовал уникальные беспилотники

01:12 1032

Корпус стражей исламской революции (КСИР)официально представил новую серию малоразмерных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Презентация этого вооружения совпала с заявлением военных о том, что новые аппараты уже прошли боевое крещение и были задействованы в сегодняшней атаке на объекты в Кувейте.

Представители командования беспилотной авиации назвали новые дроны небольшими, но крайне эффективными средствами ведения боя. По словам разработчиков, эти беспилотники создавались для выполнения широкого спектра задач и способны успешно обходить системы противовоздушной обороны.

Военное руководство отдельно подчеркнуло, что проведенная атака носит характер акции возмездия.

Операция была посвящена памяти гражданина Ирака Наджма Абдуллы Халида. В КСИР утверждают, что этот человек недавно погиб от рук представителей правительства Кувейта, что и послужило поводом для нанесения удара.

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