США ударили по танкеру в Персидском заливе

Американские военные вывели из строя нефтяной танкер Belma в Персидском заливе, следовавший к острову Харк под флагом Кюрасао. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы США обеспечили соблюдение морской блокады против Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе. Силы CENTCOM обнаружили, что танкер Belma под флагом Кюрасао шел в международных водах к острову Харк. Коммерческое судно проигнорировало несколько предупреждений <...>, американский самолет вывел из строя судно, выпустив ракеты Hellfire по его дымовой трубе», — говорится в публикации командования в Х.