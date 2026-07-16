Олигарх обвиняет военную разведку Украины в организации покушения на него и его семью

Украинский олигарх Вадим Ермолаев обвинил главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в причастности к покушению на него в Монако. Об этом он заявил в письме, текст которого передан изданию Nice-Matin украинской юридической фирмой Dynasty Law & Investment, представляющей его интересы. Подлинность письма также подтвердил изданию его монегасский адвокат.

Он указал, что, согласно предоставленной в ходе расследования информации, к покушению непосредственно причастны действующие сотрудники украинской разведки.

«Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы», — добавил Ермолаев.

Он заверил, что осознает всю серьезность своих обвинений и объяснил, что делает их публичными, поскольку уверен в необходимости независимого и прозрачного расследования.

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. В 2021 году Forbes Украина оценивал его состояние в $220 млн. В 2019 году он получил гражданство Кипра, а в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. По данным СБУ, Ермолаев также перерегистрировал часть бизнеса в Крыму по российскому законодательству и платил налоги в российский бюджет.

«Если действующие агенты разведывательной службы используют свое положение, ресурсы или сети для организации убийства семьи на европейской территории, это уже не просто преступление против моего народа. Это вопрос международной безопасности и доверия к институциям», — указал Ермолаев.

Вместе с тем, он выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому «за его личное внимание к этому делу и за уже оказанную помощь».

Взрыв в Монако прогремел 29 июня в районе 21:00 по местному времени (23:00 по Баку) на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной недалеко от границы с Францией. У входа в жилой дом, где находился бизнесмен, сработало взрывное устройство. Ермолаев получил тяжелые ранения, сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног, также пострадал 13-летний сын предпринимателя.

Власти Монако квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и объявили в международный розыск 39-летнюю Анастасию Березовскую, которую считают исполнительницей преступления. В начале июля украинские правоохранительные органы обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями под Киевом.

По делу о ее убийстве задержали действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича.