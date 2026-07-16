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В Пентагоне не забывают и про Кубу

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Сотрудники Пентагона в последние несколько недель рассмотрели несколько вариантов проведения военной операции против Кубы, включая возможность высадки воздушного десанта. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, «военные планировщики в последние недели оценили ряд вариантов действий против островного государства, включая проведение под руководством Сухопутных войск США операции по десантированию тысяч американский солдат, которое осуществила бы 101-я воздушно-десантная дивизия». В материале уточняется, что в США это «единственное подразделение, подготовленное для выполнения такой задачи». Источники подчеркнули, что обсуждение данного вопроса «не означает, что президент [США Дональд] Трамп или Пентагон приняли решение о проведении операции».

Телеканал констатировал, что «любая операция против Кубы стала бы серьезной проблемой для Пентагона», поскольку ведомство сейчас уделяет основное внимание конфликту с Ираном. Источники уточнили, что «переключение внимания на Кубу сейчас маловероятно, учитывая возобновление боевых действий против Ирана на прошлой неделе».

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

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