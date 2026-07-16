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ЧМ-2026: Месси опередил Мбаппе в гонке бомбардиров, его в пятый раз признали лучшим игроком матча

Отдел спорта
02:30 237

В полуфинальном матче ЧМ-2026 с Англией (2:1) главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси сделал две голевые передачи. Теперь на счету 39-летнего форварда «Интер Майами» 12 (8+4) очков по системе «гол+пас» на турнире.

Таким образом, Месси вышел на 1-е место, обогнав нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, на счету которого 11 (8+3) голевых действий. С 1994 года лучшим бомбардиром чемпионата мира при равенстве голов признается игрок с большим количеством ассистов.

Месси уже 11 матчей подряд набирает очки по системе «гол+пас». Серия началась в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.

Месси был признан лучшим игроком матча. Для него это пятая награда лучшему игроку матча на этом турнире.

В финале Аргентина встретится с Испанией. Впервые титул чемпиона мира разыграют обладатель Кубка Америки и чемпион Европы. Аргентина и Испания в марте этого года должны были сыграть в Катаре в матче за Финалиссиму, но игру отменили из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Аргентина в седьмой раз в своей истории добралась до финала ЧМ и сравнялась по этому показателю со сборной Бразилии. Аргентинцы выходили в финал в 1930-м, 1978-м, 1986-м, 1990-м, 2014-м, 2022-м и 2026-м. В 1978-м, 1986-м и 2022-м Аргентина становилась чемпионом. 

Бразильцы добирались до финала в 1950-м, 1958-м, 1962-м, 1970-м, 1994-м, 1998-м и 2002-м. Бразилия выиграла 5 титулов. Только сборная Германии чаще выходила в финалы ЧМ – 8 раз (4 титула).

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