Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие

Российские войска в ночь на четверг, 16 июля, атаковали столицу Украины баллистическими ракетами, в результате в Киеве раздалась серия мощных взрывов, сообщает РБК-Украина.

По данным Воздушных сил ВСУ, удар был произведен минимум четырьмя ракетами. О том, сколько из них сбито, они пока не сообщали.

Фотограф Reuters смог зафиксировать, как он отметил, момент поражения российской ракеты над Киевом.