USD 1.7000
EUR 1.9443
RUB 2.1949
Подписаться на уведомления
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание
Новость дня
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие

08:18 1023

Российские войска в ночь на четверг, 16 июля, атаковали столицу Украины баллистическими ракетами, в результате в Киеве раздалась серия мощных взрывов, сообщает РБК-Украина.

По данным Воздушных сил ВСУ, удар был произведен минимум четырьмя ракетами. О том, сколько из них сбито, они пока не сообщали.

Фотограф Reuters смог зафиксировать, как он отметил, момент поражения российской ракеты над Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, вспыхнул пожар. Кроме того, по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание. В Святошинском районе есть попадание в складские помещения, где также возник пожар. Утром в четверг мэр Киева сообщил о двух погибших и шести раненых, в том числе 16-летний мальчик. Трое раненых госпитализированы.

Издание отмечает, что на фоне нехватки у Украины ракет к ПВО Россия в последние месяцы стала активнее атаковать Киев баллистикой.

В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли также удары беспилотниками по Харькову. Как заявил мэр города Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города.

Иран составил «расстрельный список». В окружении Мерца заволновались
Иран составил «расстрельный список». В окружении Мерца заволновались Александр Фридман комментирует для haqqin.az
02:17 4669
Граждан Азербайджана с атакованного у Одессы судна отправили на родину
Граждан Азербайджана с атакованного у Одессы судна отправили на родину заявили в МИД Азербайджана
08:46 423
Джейхун Байрамов отправился в Россию
Джейхун Байрамов отправился в Россию
08:39 733
Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие
Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие
08:18 1024
От Viva Armenia к TRIPP+… Госдеп снаряжает Соколова к «Маршруту Трампа»
От Viva Armenia к TRIPP+… Госдеп снаряжает Соколова к «Маршруту Трампа» наш обзор
15 июля 2026, 14:19 4514
Олигарх обвиняет военную разведку Украины в организации покушения на него и его семью
Олигарх обвиняет военную разведку Украины в организации покушения на него и его семью
01:52 2811
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал ВИДЕО
01:09 3502
Трамп может пойти на крайние меры в Иране
Трамп может пойти на крайние меры в Иране The Wall Street Journal
00:15 3867
Массовое отравление в Самухе
Массовое отравление в Самухе
15 июля 2026, 21:59 2745
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана Эйхем Чамур комментирует для haqqin.az
15 июля 2026, 09:58 3098
Завершился визит президента Словакии в Азербайджан
Завершился визит президента Словакии в Азербайджан ФОТО
15 июля 2026, 19:27 1834

ЭТО ВАЖНО

Иран составил «расстрельный список». В окружении Мерца заволновались
Иран составил «расстрельный список». В окружении Мерца заволновались Александр Фридман комментирует для haqqin.az
02:17 4669
Граждан Азербайджана с атакованного у Одессы судна отправили на родину
Граждан Азербайджана с атакованного у Одессы судна отправили на родину заявили в МИД Азербайджана
08:46 423
Джейхун Байрамов отправился в Россию
Джейхун Байрамов отправился в Россию
08:39 733
Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие
Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие
08:18 1024
От Viva Armenia к TRIPP+… Госдеп снаряжает Соколова к «Маршруту Трампа»
От Viva Armenia к TRIPP+… Госдеп снаряжает Соколова к «Маршруту Трампа» наш обзор
15 июля 2026, 14:19 4514
Олигарх обвиняет военную разведку Украины в организации покушения на него и его семью
Олигарх обвиняет военную разведку Украины в организации покушения на него и его семью
01:52 2811
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал ВИДЕО
01:09 3502
Трамп может пойти на крайние меры в Иране
Трамп может пойти на крайние меры в Иране The Wall Street Journal
00:15 3867
Массовое отравление в Самухе
Массовое отравление в Самухе
15 июля 2026, 21:59 2745
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана Эйхем Чамур комментирует для haqqin.az
15 июля 2026, 09:58 3098
Завершился визит президента Словакии в Азербайджан
Завершился визит президента Словакии в Азербайджан ФОТО
15 июля 2026, 19:27 1834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться