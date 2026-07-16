Россия била по Киеву баллистическими ракетами: есть погибшие

Российские войска в ночь на четверг, 16 июля, атаковали столицу Украины баллистическими ракетами, в результате в Киеве раздалась серия мощных взрывов, сообщает РБК-Украина.
По данным Воздушных сил ВСУ, удар был произведен минимум четырьмя ракетами. О том, сколько из них сбито, они пока не сообщали.
Фотограф Reuters смог зафиксировать, как он отметил, момент поражения российской ракеты над Киевом.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, вспыхнул пожар. Кроме того, по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание. В Святошинском районе есть попадание в складские помещения, где также возник пожар. Утром в четверг мэр Киева сообщил о двух погибших и шести раненых, в том числе 16-летний мальчик. Трое раненых госпитализированы.
Издание отмечает, что на фоне нехватки у Украины ракет к ПВО Россия в последние месяцы стала активнее атаковать Киев баллистикой.
В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли также удары беспилотниками по Харькову. Как заявил мэр города Игорь Терехов, попадания зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города.