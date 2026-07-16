Граждан Азербайджана с атакованного у Одессы судна отправили на родину

Граждане Азербайджана из экипажа судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы, отправлены на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Десять граждан Азербайджана, которые находились на борту гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке 14 июля у побережья Одессы (Украина), были отправлены в Азербайджан через Турцию после пересечения территории Молдовы. Посольство Азербайджана совместно с компетентными органами Украины продолжает принимать необходимые меры по поиску капитана судна», - говорится в сообщении МИД.

14 июля у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime. На борту судна находились 11 граждан Азербайджана. За исключением капитана судна, гражданина Азербайджана, остальные члены экипажа были доставлены на берег в Одессе.