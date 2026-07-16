Президента Бразилии наказали за дерзость

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10:09 1398

Новые американские пошлины в отношении бразильского импорта вступят в силу на будущей неделе и не коснутся некоторых не производимых в Штатах товаров, следует из опубликованного Управлением торгового представителя США (USTR) заявления.

«Пошлина применяется в отношении продукции с 00:01 по Восточному времени США 22 июля (08:01 по Баку)», - говорится в документе.

Пошлины, как поясняет Associated Press, не затронут некоторые товары, которые не производятся в США, либо те, пошлины в отношении которых, по мнению американских властей, могут нарушить цепочки поставок.

К товарам, исключенным из новых пошлин, относятся кофе, говядина, апельсины и апельсиновый сок, некоторые продукты нефтегазовой отрасли, а также детали и компоненты для аэрокосмической промышленности, сообщило агентство.

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