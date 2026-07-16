Украина поразила военный аэродром и танкеры «теневого флота» России

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры Louise 1 и Banda, входящие в состав «теневого флота» России, говорится в сообщении украинских силовиков.
Утверждается, что танкер Louise 1 задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран «Большой семерки» и ЕС. Танкер Banda также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка, заявили в СБУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский регион с вечера 15 июля атаковали более 200 украинских беспилотников. Большая часть из них была сбита ПВО на «дальних подступах». 10 дронов уничтожили на подлете к Москве.
* * * 10:25
Украинские беспилотники ночью и утром 16 июля атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его данным, в результате налета есть «повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе». Предварительно, никто не пострадал. Местные жители ночью сообщали о взрывах и столбе дыма.
Целью удара стал военный аэродром около города Энгельса («Энгельс-2»), пишет Astra со ссылкой на информацию и кадры от очевидцев. На объекте, на котором могут базироваться стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС, способные нести ядерное оружие, вспыхнул пожар.
Украинские мониторинговые каналы также утверждают, что под удар попал аэродром в Энгельсе. По данным Exilenova+, огонь вспыхнул, предварительно, на стоянке самолетов.
Помимо этого, во время атаки один из БПЛА врезался в жилую многоэтажку, следует из видео от местных жителей. Как выяснила Astra, дрон попал в верхние этажи дома в жилом комплексе «Ладья», расстояние от которого до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельса около 2 км. Украинские каналы также утверждают, что в городе начались перебои электричества из-за попадания по подстанции.
July 16, 2026
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня райцентр Суземка в Брянской области, погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. По его данным, еще одна жительница поселка получила ранения.
«По предварительным данным, один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — заявил Ковальчук. Суземский район граничит с Сумской областью Украины.
Ярославская область также подверглась массированной атаке БПЛА, «только в первую волну сбито 19 беспилотников», заявил губернатор региона Михаил Евраев. «Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали», — сообщил он в телеграме. Ранее Евраев сообщал о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
В оккупированной части Донецкой области Украины дроны ВСУ атаковали город Шахтерск. По предварительным данным, под атаку попала нефтебаза. Удар был нанесен «в районе железнодорожной станции», пишет Exilenova+. Местные жители также сообщали об атаке в оккупированном Чистяково в «ДНР».
Российские военные заявили, что с 21:00 до 8:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 375 украинских беспилотников над 18 регионами, в том числе Московским, над аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями, заявило российское Минобороны.