Украина поразила военный аэродром и танкеры «теневого флота» России

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры Louise 1 и Banda, входящие в состав «теневого флота» России, говорится в сообщении украинских силовиков. Утверждается, что танкер Louise 1 задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран «Большой семерки» и ЕС. Танкер Banda также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка, заявили в СБУ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский регион с вечера 15 июля атаковали более 200 украинских беспилотников. Большая часть из них была сбита ПВО на «дальних подступах». 10 дронов уничтожили на подлете к Москве.

* * * 10:25 Украинские беспилотники ночью и утром 16 июля атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его данным, в результате налета есть «повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе». Предварительно, никто не пострадал. Местные жители ночью сообщали о взрывах и столбе дыма. Целью удара стал военный аэродром около города Энгельса («Энгельс-2»), пишет Astra со ссылкой на информацию и кадры от очевидцев. На объекте, на котором могут базироваться стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС, способные нести ядерное оружие, вспыхнул пожар. Украинские мониторинговые каналы также утверждают, что под удар попал аэродром в Энгельсе. По данным Exilenova+, огонь вспыхнул, предварительно, на стоянке самолетов. Помимо этого, во время атаки один из БПЛА врезался в жилую многоэтажку, следует из видео от местных жителей. Как выяснила Astra, дрон попал в верхние этажи дома в жилом комплексе «Ладья», расстояние от которого до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельса около 2 км. Украинские каналы также утверждают, что в городе начались перебои электричества из-за попадания по подстанции.