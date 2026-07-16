Угроза бизнесу миллиардера: Греция заблокировала новые санкции против России

По сообщению Financial Times, таким образом Греция пытается защитить судоходную компанию Dynagas, которая принадлежит греческому бизнесмену Георгию Прокопиу (Forbes оценивает состояние Прокопиу и его семьи в 4,7 миллиарда долларов).

Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза, который включает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

По словам источников издания, посол Афин напрямую заявил своим коллегам в ЕС, что запрет на транзит российского СПГ фактически «погубит» компанию. Возражения Греции задержали принятие нового пакета санкций уже как минимум на неделю. Для одобрения ограничений необходима поддержка всех государств ЕС.

Европейские дипломаты, говорившие с Financial Times, отметили, что другие страны Евросоюза поступились бизнес-интересами, чтобы нанести экономический ущерб Москве.

Dynagas эксплуатирует 27 газовозов, в том числе построенные с учетом требований безопасности для работы в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал СПГ». С начала 2025 года компания перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ на 11 судах, совершив за это время 144 рейса.