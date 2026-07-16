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Ночь противостояния США и Ирана: что известно
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Ночь противостояния США и Ирана: что известно

США продадут Саудовской Аравии и Кувейту оружия на миллиарды долларов

10:43 442

Государственный департамент США одобрил две сделки по продаже вооружений и военной техники Саудовской Аравии и Кувейту на общую сумму около 2,44 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Саудовская Аравия должна получить 20 тысяч усовершенствованного наведения для высокоточного оружия (APKWS-II) – 10 тысяч класса «воздух-воздух» и столько же класса «воздух-земля». В пакет также входят пусковые установки LAU-131 A/A, фугасные боевые части Mk-152, ракетные двигатели MK66, неконтактные взрыватели, а также инертные и учебные элементы для тренировок. Стоимость саудовского пакета вооружений – 1,96 миллиарда долларов.

Вторая сделка, на 484 млн долларов, включает пакет логистической поддержки и технического обслуживания парка военно-транспортных самолетов C-17 вооруженных сил Кувейта, а также запчасти и комплектующие для самолетов, контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.

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