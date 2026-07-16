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Ночь противостояния США и Ирана: что известно
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Ночь противостояния США и Ирана: что известно

Трамп рассказал о «жесте доброй воли» Ирана

10:52 872

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран разрешил покинуть страну гражданке США, которую удерживали там с декабря 2024 года. По его словам, женщина уже находится за пределами Ирана и чувствует себя хорошо.

«Иран разрешил гражданке США, незаконно задержанной в декабре 2024 года во время «президентства» Сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и в хорошем состоянии. Соединенные Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!» — написал он.

По словам адвоката Джареда Генсера, речь идет о его подзащитной Дене Карари. На своей странице в X он заявил, что девушка находилась под стражей «по сфабрикованным обвинениям» и что ее освобождение не произошло, «если бы не чрезвычайные и неустанные усилия» президента Трампа. По его словам, Карари запретили покидать Иран после приезда к родственникам в 2024 году. Она не находилась постоянно в тюрьме, однако ее паспорта были изъяты, сама она десятки раз подвергалась допросам.

Как выяснила The New York Times, у Карари два гражданства — США и Ирана. Ее задержали в Ширазе во время поездки к семье.

Иранские власти обвиняли Карари в сотрудничестве с враждебным государством и шпионаже. Ее адвокат назвал обвинения сфабрикованными и связал преследование с деятельностью фонда Children of Mehr Foundation, зарегистрированного в США и оказывающего помощь малоимущим детям в Иране.

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