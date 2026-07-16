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Прощальный визит Стармера в Украину

10:55 767

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер за несколько дней до ухода с поста прибыл в столицу Украины. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера. Одна из целей его визита - заявить о том, что поддержка Украины со стороны Великобритании не прекратится после смены премьер-министра.

В рамках визита Стармер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер в своем заявлении о визите в Украину сказал: «Став премьером, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину в конкретный момент, но и помочь заложить основы для ее долгосрочной безопасности… Я горжусь тем, что сделала Великобритания. Эта работа будет продолжена, и наша непоколебимая поддержка Украины всегда будет продолжаться», – отметил он.

По данным британских медиа, премьер планирует подтвердить планы продолжить программу военной поддержки Киева на 3 млрд фунтов стерлингов в год, а также участие в «коалиции желающих» для отправки военного контингента в Украину после подписания мирного соглашения.

Это третий визит Стармера в Киев с момента вступления в должность в июле 2024 года. О своей отставке он объявил 22 июня.

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