Топ-офицер ВСУ подал в отставку из-за увольнения министра обороны

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт об отставке. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Елизаров пояснил, что такое решение он принял в связи с увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. «К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!» – цитирует его УНИАН.
«Желания продолжать военную службу в Вооруженных силах Украины не выражаю. Проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желаю», – говорится в тексте.
Ранее украинские СМИ писали, что в Украине идут кадровые перестановки в правительстве. В частности, планируется, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел, вместо него, – действующий глава Нацполиции Иван Выговский.