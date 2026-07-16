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Топ-офицер ВСУ подал в отставку из-за увольнения министра обороны

11:04 1083

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт об отставке. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Елизаров пояснил, что такое решение он принял в связи с увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. «К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!» – цитирует его УНИАН.

«Желания продолжать военную службу в Вооруженных силах Украины не выражаю. Проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желаю», – говорится в тексте.

Ранее украинские СМИ писали, что в Украине идут кадровые перестановки в правительстве. В частности, планируется, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел, вместо него, – действующий глава Нацполиции Иван Выговский.

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