Топ-офицер ВСУ подал в отставку из-за увольнения министра обороны

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров подал рапорт об отставке. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Елизаров пояснил, что такое решение он принял в связи с увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. «К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!» – цитирует его УНИАН.