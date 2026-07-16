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60 стран на чемпионате мира в Баку

Рекорды последних лет
Отдел спорта
11:03 1059

Завершился процесс регистрации на чемпионат мира по борьбе U-17, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в престижном турнире, который состоится на Национальной гимнастической арене, примут участие 663 спортсмена из 60 стран, 272 тренера и 64 арбитра международной категории. В общей сложности в связи с чемпионатом мира нашу страну посетят более 1100 гостей.

Этот чемпионат мира станет рекордным за последние 13 лет по количеству участников и за последние 8 лет по числу представленных стран.

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