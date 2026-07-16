Azerbaijan Airlines представил новый визуальный ролик бренда

Azerbaijan Airlines, входящий в AZCON Holding, представил общественности новый имиджевый ролик, отражающий ценности компании, ее корпоративную идентичность и взгляд в будущее. Ролик является бренд-манифестом национального авиаперевозчика, раскрывающим его принципы и стратегическое видение дальнейшего развития. В последние годы Azerbaijan Airlines проходит последовательный этап развития.

Укрепление авиапарка современными воздушными судами, расширение маршрутной сети, внедрение цифровых решений, постоянное совершенствование качества обслуживания и инвестиции в человеческий капитал являются ключевыми направлениями стратегического курса компании. Новый имиджевый ролик раскрывает основную концепцию, лежащую в основе трансформации компании.

В формате визуальной истории ролик рассказывает о том, что представляет собой Azerbaijan Airlines сегодня, каким принципам следует компания и каким видением будущего руководствуется национальный авиаперевозчик. В фильме особое внимание уделено принципам, лежащим в основе деятельности компании: безопасности, профессионализму, ответственности, командной работе и непрерывному развитию. Именно эти ценности ежедневно находят отражение в работе тысяч сотрудников, принимаемых решениях и услугах, предоставляемых пассажирам.

Одновременно видео раскрывает миссию Azerbaijan Airlines как национального авиаперевозчика, который не только выступает воздушным мостом, соединяющим Азербайджан с миром, но и представляет международной аудитории культуру и гостеприимство нашей страны. Визуальная история подчеркивает, что для авиакомпании полет представляет собой не просто транспортную услугу, а опыт, основанный на доверии, ответственности и высокой культуре сервиса. Такой подход является важной частью стратегии дальнейшего развития компании.

Посмотреть видеоролик можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=BAsdEfiTBHc