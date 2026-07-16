Турция о событиях 15 июля 2016 года: Никогда больше...

Утром в актовом зале парламента состоялась церемония памяти с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и депутатов. Накануне же в «Саду нации» в центре Анкары прошел митинг «Наша победа», в котором приняли участие более десяти тысяч граждан. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его супруга Эмине Эрдоган, вице‑президент Джевдет Йылмаз, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, председатель Партии Великого единства Мустафа Дестиджи, глава партии HÜDA PAR Зекерия Япыджыоглу, руководитель Управления коммуникаций президента Бурханеттин Дуран, помощник президента Хасан Доган.

По данным корреспондента haqqin.az в Анкаре, митинг начался с выступления общества «Мехтер», а также концертов певцов Эшрефа Зия Терзи, Кырача и Фахира Атакоглу.

Президент Эрдоган в своем выступлении заявил, что 253 погибших и 2737 раненых в ночь попытки переворота 15 июля написали героическую летопись. Турецкий лидер также поблагодарил военных, жандармерию, полицию и спецподразделения, выступивших против путчистов. Сравнив членов FETO, признанной террористической структурой и ответственной за тяжелые преступления, с ассасинами XI века, Эрдоган отметил, что в ночь 15 июля турецкий народ пережил борьбу за независимость, подобную той, что была столетие назад.

«Десять лет назад члены FETO атаковали здание парламента в Анкаре, администрацию президента, штаб Генерального командования армии, командование спецопераций, управление авиации, Национальную разведывательную организацию, TRT и Türksat, убив множество наших граждан», — подчеркнул президент Турции.

Эрдоган заявил, что народы от Ближнего Востока до Балкан, от Кавказа до Африки с надеждой обращают взоры к Турции, и что для террористических организаций, прежде всего FETO, «высохло море, в котором они привыкли плавать».