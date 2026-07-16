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Азербайджан построит школу в Палестине. А Рамалла отправит в Баку сельхозпродукцию

Ильхам Алиев принял Мухаммада Мустафу
11:46 753

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 16 июля принял премьер-министра Государства Палестина Мухаммада Мустафу. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Согласно информации, президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит премьер-министра Палестины в Азербайджан поспособствует укреплению отношений между двумя странами, подчеркнул, что Баку поддерживает создание независимого и суверенного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мухаммад Мустафа, в свою очередь, заявил, что для него большая честь встретиться с Ильхамом Алиевым, и передал главе азербайджанского государства приветствие от президента Палестины Махмуда Аббаса.

Ильхам Алиев поблагодарил и попросил передать ответное приветствие Махмуду Аббасу. Президент Алиев с удовлетворением вспомнил визит Махмуда Аббаса в Азербайджан, двусторонние встречи в рамках международных мероприятий.

Мухаммад Мустафа заявил, что в настоящее время Палестина переживает сложный период. Он выразил надежду, что при поддержке друзей Палестине удастся преодолеть нынешние трудности. В этой связи он поблагодарил Ильхама Алиева за оказываемую Палестине поддержку, а также за намерение построить в Палестине среднюю школу в качестве гуманитарной помощи.

Было отмечено, что открытие представительства Азербайджана в Рамалле, покрытие Азербайджаном расходов на содержание посольства Палестины в нашей стране являются свидетельством высокого уровня двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что по итогам конференции стран-доноров по финансированию секторального плана развития города Иерусалим и конференции по созданию «Исламской сети финансовой безопасности» в 2013 году в Азербайджане Баку выделил Палестине финансовую помощь в 5 млн долларов.

Кроме того, было отмечено, что Азербайджан оказывает поддержку Палестине и через организацию ООН UNRWA.

Высокую оценку получил тот факт, что за счет Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева в Азербайджане обучаются 23 палестинских студента, а общее число палестинских студентов, получающих образование в Азербайджане, составляет 37 человек.

Премьер-министр Палестины выразил Ильхаму Алиеву благодарность за все перечисленное.

На встрече был затронут вопрос экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Палестины в Азербайджан на льготных условиях, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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