Заявление Москвы о Баку и Ереване

Россия ожидает согласования между Баку и Ереваном очередности следующих встреч глав МИД стран-участниц платформы 3+3. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что соответствующая договоренность была достигнута по итогам стамбульского заседания, которое состоялось в октябре 2024 года.

«На первой экспертной сессии платформы 3+3, которая прошла 5 июня на полях Питерского форума 2026 года, участники активно высказывались за фокусирование на конкретных взаимовыгодных экономических проектах без политизации. Полностью разделяем такой подход», - заявила Захарова.

Напомним, 8 декабря 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Аракчи сказал, что Азербайджан предложил провести очередную встречу регионального формата «3+3» сначала на своей территории, а затем — в Армении. К сожалению, договориться не удалось — армянская сторона не согласилась с такой последовательностью, заявил Байрамов. На это армянская сторона ответила, что обсуждения по поводу места проведения встречи региональной платформы «3+3» продолжаются.