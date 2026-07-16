Трамп точит зуб на Китай

В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп затронет тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы в США. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Речь идет об утверждениях, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США, и доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока.