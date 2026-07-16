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Ночь противостояния США и Ирана: что известно
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Ночь противостояния США и Ирана: что известно

Трамп точит зуб на Китай

12:11 89

В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп затронет тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы в США. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Речь идет об утверждениях, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США, и доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока.

Как ожидается, на выступление Трампа в прайм-тайм 16 июля придут члены президентского кабинета. В числе приглашенных – главы ЦРУ, ФБР, управления директора национальной разведки и министерства внутренней безопасности, а также сотрудники других ведомств.

В октябре 2018 г. бывший американский вице-президент Майк Пенс заявлял, что Китай вмешивается в американскую демократию и пытается влиять на общественное мнение в США. Пенс говорил, что Китай «хочет видеть другого американского президента» и предпринимает беспрецедентные шаги для вмешательства в выборы в конгресс США и президентские выборы 2020 г. Бывший вице-президент США тогда обвинил Китай в использовании политических, экономических и военных инструментов, а также пропаганды и «долговой дипломатии» для наращивания влияния в мире.

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