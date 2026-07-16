Трамп сказал. Из Ирана посыпались угрозы

В четверг представитель иранской армии —пресс-секретарь Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари предупредил, что если Соединенные Штаты выполнят угрозу президента Дональда Трампа нанести удар по иранской инфраструктуре, Тегеран атакует «всю оставшуюся инфраструктуру» в регионе.

Иранские военные предупреждают, что удары США по инфраструктуре могут спровоцировать атаки по всему региону.

«Если недавние угрозы этого недалекого президента США нанести удар по инфраструктуре Исламской Республики Иран будут реализованы, то все, что до сих пор оставалось нетронутым благодаря сдержанности Ирана, а именно вся инфраструктура в регионе, будет сокрушено мощными ударами иранских вооруженных сил», — заявил Зольфагари.

Он также заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в дела Ормузского пролива, назвав его «непреодолимой красной линией Ирана».

Иранская армия заявляет, что целью являются «не соседи, а другие страны», и предупреждает о возможности распространения конфликта на США.

Представитель иранской армии Амир Акраминия заявил в четверг, что не имеет конфликтов с соседними странами, и предупредил, что если атаки США продолжатся, ответ Тегерана превзойдет ожидания Вашингтона и может открыть новые фронты.

Акраминия заявил, что Иран по-прежнему привержен сотрудничеству и «братским отношениям» с соседними и другими мусульманскими странами, добавив, что страны, не входящие в регион, должны взаимодействовать с Тегераном на основе взаимного уважения.

Он заявил, что «значительная часть» военного потенциала Ирана еще не использована, и предупредил, что если атаки США продолжатся, ответ Ирана «превзойдет ожидания противника» и расширит конфликт на новые территории.

«Вооруженные силы считают защиту безопасности, интересов и достоинства Ирана своей первостепенной задачей», — сказал Акраминия, добавив, что они не пожалеют усилий для достижения этой цели.

На этой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам.