Трамп сказал. Из Ирана посыпались угрозы

Иранские военные предупреждают, что удары США по инфраструктуре могут спровоцировать атаки по всему региону.
В четверг представитель иранской армии —пресс-секретарь Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари предупредил, что если Соединенные Штаты выполнят угрозу президента Дональда Трампа нанести удар по иранской инфраструктуре, Тегеран атакует «всю оставшуюся инфраструктуру» в регионе.
«Если недавние угрозы этого недалекого президента США нанести удар по инфраструктуре Исламской Республики Иран будут реализованы, то все, что до сих пор оставалось нетронутым благодаря сдержанности Ирана, а именно вся инфраструктура в регионе, будет сокрушено мощными ударами иранских вооруженных сил», — заявил Зольфагари.
Он также заявил, что Иран ни при каких обстоятельствах не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в дела Ормузского пролива, назвав его «непреодолимой красной линией Ирана».
Иранская армия заявляет, что целью являются «не соседи, а другие страны», и предупреждает о возможности распространения конфликта на США.
Представитель иранской армии Амир Акраминия заявил в четверг, что не имеет конфликтов с соседними странами, и предупредил, что если атаки США продолжатся, ответ Тегерана превзойдет ожидания Вашингтона и может открыть новые фронты.
Акраминия заявил, что Иран по-прежнему привержен сотрудничеству и «братским отношениям» с соседними и другими мусульманскими странами, добавив, что страны, не входящие в регион, должны взаимодействовать с Тегераном на основе взаимного уважения.
Он заявил, что «значительная часть» военного потенциала Ирана еще не использована, и предупредил, что если атаки США продолжатся, ответ Ирана «превзойдет ожидания противника» и расширит конфликт на новые территории.
«Вооруженные силы считают защиту безопасности, интересов и достоинства Ирана своей первостепенной задачей», — сказал Акраминия, добавив, что они не пожалеют усилий для достижения этой цели.
На этой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам.
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Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в случае, если угрозы президента США Дональда Трампа об ударах по иранской инфраструктуре будут реализованы, вооруженные силы страны нанесут удары по американским объектам в регионе.
«Если угрозы, недавно прозвучавшие от президента США, о нанесении ударов по инфраструктуре Исламской Республики Иран армией этой страны, будут реализованы, то все, что еще осталось нетронутым благодаря сдержанности Ирана, то есть вся инфраструктура в регионе, будет уничтожена мощными ударами вооруженных сил Исламской Республики Иран, так что от нее не останется и следа, как будто ее никогда и не было», - говорится в заявлении КСИР.
Согласно тексту заявления, Ормузский пролив является красной линией для Ирана, и страна не допустит вмешательства США в управление.
Ранее президент США Дональд Трамп после совещаний с ключевыми советниками заявил, что склоняется к расширению военных действий против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. По ее сведениям, среди рассматриваемых американской администрацией опций - усиление бомбардировок территории исламской республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана.