Три сценария для Армении. Один из них – пугающий…

В западных экспертных кругах периодически анализируется будущая судьба Армении, которая когда-то была российским форпостом в регионе, а в последние годы взяла курс на сближение с Западом. Причина в том, что Армения переживает довольно хрупкий и даже опасный период, подойдя к критическому перекрестку. Москва потребовала от премьер-министра Никола Пашиняна скорейшего принятия решения, но он не хочет рисковать, делая однозначный выбор между Россией и Западом, и пока пытается выиграть время, прибегая к рискованному балансированию. Стефан Хедлунд, профессор Уппсальского университета в Швеции и специалист по России и постсоветскому пространству, пишет в статье, опубликованной на платформе Geopolitical Intelligence Services (GIS Reports Online), публикующей геополитические анализы, что лояльность Армении к Москве уступает место активным усилиям, направленным на интеграцию в Европейский союз. Это было подтверждено на 8-м саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Ереване.

Профессор отмечает, что геополитика Южного Кавказа долгое время основывалась на напряженности между двумя центрами силы. Один представлен транспортным коридором Север-Юг, связывающим Россию с Ираном, а другой — формирующимся коридором Восток-Запад, также известным как Транскаспийский международный транспортный маршрут или просто Средний коридор, связывающим Китай с Европой. Относительная важность каждого из коридоров для Южного Кавказа коренным образом меняется, что наносит ущерб России. Автор подробно описывает, как изменилась геополитическая карта региона после победы Азербайджана над Арменией в 44-дневной Карабахской войне, за которой последовала масштабная военная интервенция России в Украину. Стефан Хедлунд напоминает, что Армения наконец осознала, что единственный выход из сложившейся ситуации — это нормализация отношений с соседями, что открывает для страны новые возможности. Профессор рассматривает три возможных сценария развития событий, которые ожидают Армению в зависимости от хода текущей геополитической борьбы. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Армения не только укрепит свои отношения с Азербайджаном и Турцией, но и станет главным объектом европейских усилий по наращиванию влияния на Южном Кавказе. «Армяне подтвердили свою готовность к более тесному сотрудничеству с ЕС в начале июня, когда они переизбрали правительство премьер-министра Пашиняна. Это представляет собой решающий сдвиг в политической ориентации и в сфере транспортной инфраструктуры, отдающий предпочтение Среднему коридору через Центральную Азию в Европу и одновременно снижающий статус Международного транспортного коридора Север-Юг между Россией и Ираном, что ограничит российское судоходство через Каспийское море», - пишет шведский профессор.