Три сценария для Армении. Один из них – пугающий…

В западных экспертных кругах периодически анализируется будущая судьба Армении, которая когда-то была российским форпостом в регионе, а в последние годы взяла курс на сближение с Западом.
Причина в том, что Армения переживает довольно хрупкий и даже опасный период, подойдя к критическому перекрестку. Москва потребовала от премьер-министра Никола Пашиняна скорейшего принятия решения, но он не хочет рисковать, делая однозначный выбор между Россией и Западом, и пока пытается выиграть время, прибегая к рискованному балансированию.
Стефан Хедлунд, профессор Уппсальского университета в Швеции и специалист по России и постсоветскому пространству, пишет в статье, опубликованной на платформе Geopolitical Intelligence Services (GIS Reports Online), публикующей геополитические анализы, что лояльность Армении к Москве уступает место активным усилиям, направленным на интеграцию в Европейский союз. Это было подтверждено на 8-м саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Ереване.
Профессор отмечает, что геополитика Южного Кавказа долгое время основывалась на напряженности между двумя центрами силы. Один представлен транспортным коридором Север-Юг, связывающим Россию с Ираном, а другой — формирующимся коридором Восток-Запад, также известным как Транскаспийский международный транспортный маршрут или просто Средний коридор, связывающим Китай с Европой. Относительная важность каждого из коридоров для Южного Кавказа коренным образом меняется, что наносит ущерб России.
Автор подробно описывает, как изменилась геополитическая карта региона после победы Азербайджана над Арменией в 44-дневной Карабахской войне, за которой последовала масштабная военная интервенция России в Украину. Стефан Хедлунд напоминает, что Армения наконец осознала, что единственный выход из сложившейся ситуации — это нормализация отношений с соседями, что открывает для страны новые возможности.
Профессор рассматривает три возможных сценария развития событий, которые ожидают Армению в зависимости от хода текущей геополитической борьбы.
Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Армения не только укрепит свои отношения с Азербайджаном и Турцией, но и станет главным объектом европейских усилий по наращиванию влияния на Южном Кавказе.
«Армяне подтвердили свою готовность к более тесному сотрудничеству с ЕС в начале июня, когда они переизбрали правительство премьер-министра Пашиняна.
Это представляет собой решающий сдвиг в политической ориентации и в сфере транспортной инфраструктуры, отдающий предпочтение Среднему коридору через Центральную Азию в Европу и одновременно снижающий статус Международного транспортного коридора Север-Юг между Россией и Ираном, что ограничит российское судоходство через Каспийское море», - пишет шведский профессор.
Однако автор отмечает наличие серьезных препятствий, связанных с этим сценарием. Хедлунд напоминает, что Армения имеет долгую историю зависимости от торговли в рамках Евразийского экономического союза и поставок энергоносителей из России и Ирана. Обе зависимости можно постепенно преодолеть, но это будет сложный и трудоемкий процесс. Пророссийские оппозиционные группы, несомненно, пользуются этими трудностями.
«Российское военное присутствие еще более пугающе. База в Гюмри по-прежнему действует, на ней размещено от 3000 до 4000 российских военнослужащих, а также истребители МиГ-29 и ракетные комплексы С-300. Двустороннее соглашение по этой базе, продленное в 2010 году, должно действовать как минимум до 2044 года. Правительство Армении не намерено требовать ее закрытия, но будет настаивать на юридическом контроле Армении. Хотя такие вызовы могут заставить Армению сбиться с курса и вернуться в объятия России, шансы на то, что она останется на пути в Европу, весьма высоки», - пишет автор.
По его мнению, менее вероятный сценарий заключается в том, что США воспользуются своей ролью в прекращении конфликта между Арменией и Азербайджаном. В данном случае на кону стоит прежде всего представление открытия Зангезурского коридора как американского проекта, получившего название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Договоренности в Белом доме от 8 августа 2025 года действительно включали в себя права США на развитие коридора в течение 99 лет. Однако сомнительно, насколько весомым является это положение, учитывая, что проект полностью находится под правовой юрисдикцией Армении.
Как считает Хедлунд, наименее вероятный сценарий — это возвращение России прежнего положения регионального гегемона. По его словам, факторы, делающие это возможным, включают наличие сильных пророссийских оппозиционных групп в Армении, сохранение контроля Кремля над правительством Грузии и роль Ирана на Южном Кавказе.
«Помимо сотрудничества в области беспилотников и другого вооружения, Москва протянула Тегерану руку помощи, предложив направлять иранский нефтяной экспорт через Каспийское море в российскую трубопроводную сеть. Хотя это и создает дополнительные сложности для США, вряд ли это окажет существенное региональное влияние. Формирующийся альянс между Арменией, Азербайджаном и Турцией сейчас слишком силен, чтобы Россия могла в него существенно проникнуть», - отмечает Стефан Хедлунд.