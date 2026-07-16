Вэнс: «Власти США облажались с делом Эпштейна»

По его словам, власти «облажались» с подачей информации, но это было сделано не для того, чтобы что-то скрыть.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что администрация американского лидера Дональда Трампа выстроила неправильную коммуникацию вокруг публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана, его слова приводит Associated Press.

«Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет», —признался Вэнс.

По его мнению, главную ошибку допустила экс-генпрокурор Пэм Бонди, заявившая, что предполагаемый список людей, связанных с Эпштейном, «лежит на столе прямо сейчас».

Вэнс отметил, что Минюст США при Бонди раздавал консервативным блогерам папки с пометками «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено».

Вице-президент США пояснил, что бывшая генпрокурор, скорее всего, действовала без злого умысла. По его словам, она просто преувеличила масштаб имеющихся материалов.

«В итоге ее «поджарили» в публичном пространстве, что подорвало доверие к усилиям администрации по обеспечению прозрачности», — заключил вице-президент.

В том же интервью Вэнс затронул тему о связях Джеффри Эпштейна с «Моссадом».

Вэнс признал, что администрация США плохо отработала тему, но заверил Рогана (ведущего подкаста – ред.), что президент США Дональд Трамп чист перед законом и никак не замешан в истории с островом. Вэнс не исключил, что Эпштейн мог быть агентом «Моссада».

«У него определенно были связи на самом верху в американской разведке — и связи на самом верху в израильской разведке, — сказал Вэнс. — Интересно, что в Израиле Эпштейн был связан с теми элементами дипстейта, которые находятся левее центра. Мне всегда казалось это занимательным. А в США у него были контакты и слева, и справа — и с республиканцами, и с демократами», — сказал Вэнс.