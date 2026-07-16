Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?

Согласно данным Государственного комитета статистики, за первое полугодие (январь-июнь) текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребители приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на внушительную сумму — 2 миллиарда 38 миллионов манатов. При этом, по данным за конец 2025 года, общее число зарегистрированных автотранспортных средств в стране уже перевалило за 1 миллион 950 тысяч единиц.

Простые экономические расчеты позволяют наглядно увидеть, во сколько примерно обходится заправка в среднем на одного автовладельца (в расчете на одну машину):

▪️ За прошедшие полгода расходы на одну машину составили примерно 1 045 манатов.

▪️ Отсюда следует, что в месяц в среднем один автомобилист тратит на бензин и дизель около 174,2 маната.

▪️ В год (прогноз): если динамика потребления и цены сохранятся на прежнем уровне, то по итогам года расходы среднестатистического водителя на топливо достигнут порядка 2 090 манатов.

Эксперты отмечают, что реальные цифры для активных водителей в столице могут быть выше, так как общая статистика учитывает в том числе простаивающий или редко используемый транспорт, а также распределение объемов между коммерческим сектором и частными автовладельцами.

Тем не менее общая тенденция демонстрирует стабильно высокий уровень автомобилизации страны и существенную долю расходов граждан на содержание личного транспорта.