Все банковские вопросы можно решить с AI-ассистентом Birbank

Многие по привычке обращаются в отделение банка или звонят в справочный центр, чтобы проверить баланс карты, разблокировать карту, заказать новую, получить информацию по кредиту, отследить статус возврата средств по карте или уточнить детали банковских операций. Однако тратить время на это вовсе не обязательно. Для решения большинства банковских вопросов есть гораздо более КОРОТКИЙ ПУТЬ.

С помощью AI-ассистента в приложении Birbank пользователи могут получить ответы на вопросы, связанные с банковскими продуктами и услугами, включая оформление карты, получение кредита, переводы и депозиты. Кроме того, AI-ассистент позволяет проверить баланс карты и последние операции, отслеживать статус возврата средств, узнать адреса и график работы отделений, ознакомиться с персональными финансовыми предложениями, а также выполнить ряд банковских операций прямо в приложении.

Стоит отметить, что если до 2025 года интеллектуальные чат-боты обрабатывали около 40% обращений клиентов в чате Birbank, то сегодня этот показатель вырос до 70%. Такая динамика свидетельствует о растущем доверии пользователей к решениям на базе искусственного интеллекта и способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов, который уже достиг 75%.

AI-ассистент также поддерживает голосовые обращения, обеспечивая пользователям еще более быстрый доступ к банковским услугам и помогая удобнее управлять повседневными финансовыми вопросами.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 116 филиалов, 51 отделения и 13 Цифровых Центров. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.