USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Ночь противостояния США и Ирана: что известно
Новость дня
Ночь противостояния США и Ирана: что известно

Все банковские вопросы можно решить с AI-ассистентом Birbank

13:07 250

Многие по привычке обращаются в отделение банка или звонят в справочный центр, чтобы проверить баланс карты, разблокировать карту, заказать новую, получить информацию по кредиту, отследить статус возврата средств по карте или уточнить детали банковских операций. Однако тратить время на это вовсе не обязательно. Для решения большинства банковских вопросов есть гораздо более КОРОТКИЙ ПУТЬ.

С помощью AI-ассистента в приложении Birbank пользователи могут получить ответы на вопросы, связанные с банковскими продуктами и услугами, включая оформление карты, получение кредита, переводы и депозиты. Кроме того, AI-ассистент позволяет проверить баланс карты и последние операции, отслеживать статус возврата средств, узнать адреса и график работы отделений, ознакомиться с персональными финансовыми предложениями, а также выполнить ряд банковских операций прямо в приложении.

Стоит отметить, что если до 2025 года интеллектуальные чат-боты обрабатывали около 40% обращений клиентов в чате Birbank, то сегодня этот показатель вырос до 70%. Такая динамика свидетельствует о растущем доверии пользователей к решениям на базе искусственного интеллекта и способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов, который уже достиг 75%.

AI-ассистент также поддерживает голосовые обращения, обеспечивая пользователям еще более быстрый доступ к банковским услугам и помогая удобнее управлять повседневными финансовыми вопросами.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 116 филиалов, 51 отделения и 13 Цифровых Центров. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 374
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 3492
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 751
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 548
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 772
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
13:50 727
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
13:47 421
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
13:44 530
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины заявил Фидан
13:28 757
Украина получила нового премьер-министра
Украина получила нового премьер-министра
13:22 1054
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
13:09 1093

ЭТО ВАЖНО

Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 374
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 3492
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 751
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 548
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 772
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
13:50 727
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
13:47 421
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
13:44 530
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины заявил Фидан
13:28 757
Украина получила нового премьер-министра
Украина получила нового премьер-министра
13:22 1054
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
13:09 1093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться