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Украина получила нового премьер-министра

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Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьером Украины. За его кандидатуру проголосовали 289, против — 1, воздержались — 7.

Накануне кандидатуру Корецкого в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский. Выступая в Раде, Корецкий сказал, что хочет, чтобы новый Кабмин Украины стал «правительством обороны, экономического развития, европейской интеграции». Он также признал, что «осознает», что предстоящая зима в Украине может быть более сложной, чем предыдущая.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку предыдущий Кабмин во главе с Юлией Свириденко. Причины отставки официально не назывались. В конце прошлой недели Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время «в Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии». Для этого, по его словам, необходимо обновление Кабмина.

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