Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины

Анкара не хочет распространения войны между Россией и Украиной на регион Черного моря, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с коллегой из Украины Андреем Сибигой. Об этом информирует Anadolu.

По его словам, Турция выступает против атак на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море, а также любых действий, создающих угрозу жизни мирных жителей.