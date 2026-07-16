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Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины

заявил Фидан
13:28 757

Анкара не хочет распространения войны между Россией и Украиной на регион Черного моря, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с коллегой из Украины Андреем Сибигой. Об этом информирует Anadolu.

По его словам, Турция выступает против атак на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море, а также любых действий, создающих угрозу жизни мирных жителей.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также указал, что считает «крайне целесообразным» продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата при посредничестве Турции.

Кроме того, Фидан сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности в Черном море.  По словам турецкого министра, в рамках обсуждений потенциального вклада Турции в мирное урегулирование ключевое место занимают долгосрочные гарантии безопасности. «Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую», — подчеркнул Фидан.

Он также отметил, что по этому вопросу уже достигнуто полное взаимопонимание с союзниками, и ведется плановая работа с соответствующими военно-морскими силами партнеров.

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