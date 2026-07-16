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У Царукяна отняли и «Араратцемент»

13:44 533

В Армении предприятие «Араратцемент», принадлежащее лидеру «Процветающей Армении» Гагику Царукяну, передано под управление и охрану государства.

Как пишут армянские СМИ, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Генпрокуратуры страны, представленное в рамках производства по незаконно нажитому имуществу Царукяном и аффилированными с ним лицами.

Кроме того, по иску Генпрокуратура требует конфисковать у Царукяна 75 единиц недвижимости, 57 которых находятся в Ереване, изъять 42 транспортных средства, доли в 38 компаниях, в том числе в концерне «Мульти Груп», ООО «Мульти Автортанс» и «Онира клаб» и т.д. Также требуется взыскать почти 106 млрд драмов ($286 млн).

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