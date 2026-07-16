USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Ночь противостояния США и Ирана: что известно
Новость дня
Ночь противостояния США и Ирана: что известно

Пшеница резко подорожала после атак в Азовском и Черном морях

13:44 263

Фьючерсы на пшеницу на бирже на Чикагской товарной бирже подскочили на 5% в среду, после того как Украина распространила свои удары беспилотниками с Азовского моря на Черное, а Россия в очередной раз обстреляла ракетами порты и стоящие в них суда в Одесской области. Об этом пишет Bloomberg.

С 6 июля пшеница на Чикагской бирже, главной мировой площадке по торговле сельскохозяйственной продукцией, подорожала почти на 13%. В четверг цена фьючерса колеблется вблизи двухмесячного максимума у отметки $6,76 за бушель ($248,4 за тонну).

Украинские силы поразили несколько российских судов в Черном море, а в последние дни атаковали более 100 связанных с Россией кораблей в Азовском море. Россия, в свою очередь, усилила удары по портам Украины, поразив грузовые суда в Черноморске, Одессе и на Пивденном. Черное море важно для торговли обеих стран, а Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы.

Украина уже потеряла около трети экспортных мощностей по зерну через черноморские порты из-за усиливающихся ударов, сообщило Reuters днем ранее.

В Азовском море Украина атаковала за девять дней 116 судов, в среду командующий СБС Роберт Бровди объявил, что они начали системную кампанию ударов в Черном море, атаковав там 20 судов. Это может еще больше осложнить ситуацию с экспортом.

Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 379
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 3496
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 757
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 552
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 777
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
13:50 731
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
13:47 423
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
13:44 536
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины заявил Фидан
13:28 760
Украина получила нового премьер-министра
Украина получила нового премьер-министра
13:22 1060
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
13:09 1095

ЭТО ВАЖНО

Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 379
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 3496
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 757
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 552
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 777
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским
13:50 731
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?
13:47 423
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
У Царукяна отняли и «Араратцемент»
13:44 536
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины
Турция возьмет на себя морские гарантии безопасности Украины заявил Фидан
13:28 760
Украина получила нового премьер-министра
Украина получила нового премьер-министра
13:22 1060
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
Сколько в месяц тратит на топливо средний автовладелец в Азербайджане?
13:09 1095
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться