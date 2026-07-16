Пшеница резко подорожала после атак в Азовском и Черном морях

Фьючерсы на пшеницу на бирже на Чикагской товарной бирже подскочили на 5% в среду, после того как Украина распространила свои удары беспилотниками с Азовского моря на Черное, а Россия в очередной раз обстреляла ракетами порты и стоящие в них суда в Одесской области. Об этом пишет Bloomberg.

С 6 июля пшеница на Чикагской бирже, главной мировой площадке по торговле сельскохозяйственной продукцией, подорожала почти на 13%. В четверг цена фьючерса колеблется вблизи двухмесячного максимума у отметки $6,76 за бушель ($248,4 за тонну).

Украинские силы поразили несколько российских судов в Черном море, а в последние дни атаковали более 100 связанных с Россией кораблей в Азовском море. Россия, в свою очередь, усилила удары по портам Украины, поразив грузовые суда в Черноморске, Одессе и на Пивденном. Черное море важно для торговли обеих стран, а Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы.

Украина уже потеряла около трети экспортных мощностей по зерну через черноморские порты из-за усиливающихся ударов, сообщило Reuters днем ранее.

В Азовском море Украина атаковала за девять дней 116 судов, в среду командующий СБС Роберт Бровди объявил, что они начали системную кампанию ударов в Черном море, атаковав там 20 судов. Это может еще больше осложнить ситуацию с экспортом.