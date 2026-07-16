Главное спортивное событие года: кто приедет в Баку и что покажет сборная Азербайджана?

Это международное спортивное событие, бесспорно, главное среди тех, что пройдут в Азербайджане в этом году, учитывая олимпийские виды спорта.

Продажа билетов началась 2 июля. На данный момент 80 процентов купленных билетов приобрели граждане иностранных государств. То есть наш ЧМ будет в какой-то степени способствовать и развитию туризма.

Минспорта помогает нам в том числе тем, что все бюрократические вопросы решаются очень быстро. Это крайне важно. Все наши переписки с госорганами проходят через Минспорта. Помогают и в других вопросах. Министр Фарид Гаибов лично оказывает поддержку.

Благодарю Министерство молодежи и спорта и других наших партнеров за поддержку в организации чемпионата. Тесно контактируем с Международной федерацией дзюдо. Уверены, что организуем чемпионат на высшем уровне. Верим, что это будет лучший чемпионат мира.

«Спустя восемь лет в Азербайджане вновь пройдет чемпионат мира среди взрослых, - говорит исполнительный вице-президент Федерации Рашад Расуллу. - Это знаменательное для нас событие. Как известно, Баку - спортивная столица мира в 2026 году, и проведение у нас ЧМ имеет в этой связи особое значение.

Регламент чемпионата уже опубликован. Ожидаем приезда около 100 стран. Почему стран меньше, чем раньше? На чемпионат мира спортсмены отбираются по рейтингу. Раньше было не так.

Большинство сборных окончательно определятся с составами после сентябрьского турнира «Большого шлема» в Будапеште. Но уже известно, что в Баку прилетят звезды таких команд, как Франция и Япония.

ЧМ в Баку будет давать рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду. Поэтому ждем всех основных дзюдоистов.

У нас 4-летний олимпийский цикл. Чемпионат мира в Баку состоится посреди этого цикла. Это прекрасная возможность проверить, в каком состоянии находится наша команда за два года до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Это огромная ответственность и для Федерации, и для спортсменов.

Критерии для определения состава на чемпионат мира уже есть. Это - результаты в соревнованиях Мирового тура, место в рейтинге и - самое главное - выполнение тренерских установок в ходе тренировочного процесса, профессиональное отношение к делу.

До Олимпиады в Лос-Анджелесе еще два года. Если кто-то не попадет в состав на ЧМ в Баку, то это не значит, что мы списываем этих спортсменов со счетов. За два года многое может измениться. У нас и перспективная молодежь растет.

Наш тренерский штаб? Мы не сторонники часто менять тренеров. С нынешним штабом мы работаем уже пять лет. Да, были некоторые изменения. Могу сказать, что у нас тренерский штаб один из сильнейших в мире. И у мужской команды, и у женской. Конечно, результаты ЧМ будут обсуждаться с тренерами. Это рабочий процесс. Главное видеть позитивные сдвиги. Мы за один день не можем догнать Японию, но если есть развитие, то нас это устраивает. Сегодня мы видим, как команда прогрессирует по сравнению с тем, что было пять лет назад. Прогрессирует в разных аспектах. Сейчас мы довольны. Но тренеры не расслабляются, продолжают работу.

Мы верим во всех наших спортсменов. Успех любого из них не станет сюрпризом, потому что мы знаем их потенциал. У каждого есть потенциал взять медаль. Главное - профессионально готовиться до последнего дня».