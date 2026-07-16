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Министр обороны Украины признал конфликт с Сырским

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Уходящий в отставку обороны Украины Михаил Федоров заявил, что предлагал Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, «если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями». Об этом Федоров заявил на пресс-конференции после собственной отставки, сообщает Hromadske.

Зеленский заявил, что не планирует менять Сырского. Федоров, по его словам, согласился с этим решением и планировал наладить работу с главкомом ВСУ, но в Генштабе якобы начали блокировать его инициативы.

Таким образом Федоров признал свой конфликт с Сырским, о котором писала пресса. Ранее «Украинская правда» и The Economist сообщали, что Федорова могут отправить в отставку спустя полгода после назначения на должность министра обороны, поскольку у него не сложились отношения с главкомом ВСУ и «группировками, сложившимися вокруг оборонного бюджета».

О том, что Федоров покинет пост министра обороны, стало известно 15 июля. Он сам фактически подтвердил свою отставку, написав в соцсетях: «Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны». Верховная Рада пока не утвердила отставку Федорова. В украинских городах начались протесты против его ухода из правительства.

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