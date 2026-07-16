Заявление Турции по С-400

Министерство национальной обороны Турции сообщило о продолжении работы по теме купленных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400, но не уточнило, какой именно.

«Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», - заявил представитель ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре.

Что именно подразумевается под «работой», в министерстве информации не предоставили.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.