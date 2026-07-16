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Российские олигархи активно вывозят деньги

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Богатейшие россияне, в том числе близкие к Владимиру Путину, активизировали вывод капитала из страны из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также страхов, что их деньги будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на шестерых представителей российской элиты, а также источники, близкие к миллиардерам, вывод средств за рубеж ускорился в последний год и особенно — в последние месяцы. Чтобы спасти капиталы, богатейшие россияне используют криптовалюту, золото, а также инвестируют в зарубежные активы и частные инвестфонды, в первую очередь на Ближнем Востоке.

Консервативная оценка объема выведенных денег составляет несколько десятков миллиардов долларов с начала текущего года, говорят источники Bloomberg. По словам одного из бизнесменов, который поговорил c агентством, он перевел средства на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Еще двое рассказали, что инвестируют в ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию; четвертый сообщил, что выводит деньги в Африку. Помимо дубайской недвижимости состоятельные россияне покупают объекты в Монако.

Страхи за свои деньги усилились среди российских элит после волны национализаций частных активов, которая затронула компании общей стоимостью 4 триллиона рублей, рассказали источники Bloomberg. Крупнейший с 1990-х передел собственности затронул в том числе миллиардеров из списка Forbes, которые прежде демонстрировали лояльность Кремлю.

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