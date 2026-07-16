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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

14:13 237

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщают российские СМИ.

По их данным, украинской стороне были переданы тела 501 погибшего бойца, тогда как российская сторона получила тела 31 погибшего.

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