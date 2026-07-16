Халтурит ли Хидаят Гейдаров?

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров после победы на Играх в Париже неоднократно становился объектом критики. Дзюдоисту все сложнее удерживать свой вес - 73 кг. На последнем соревновании Гейдаров выступал в непривычной для себя категории до 81 кг.

«Хидаят Гейдаров не будет постоянно выступать в весе до 81 кг, - объясняет исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. - Его основная категория - это 73 кг. Но, возможно, иногда Хидаят будет соревноваться в 81 кг. Ему с возрастом стало сложнее постоянно гонять вес. Может даже получится так, что Гейдаров завоюет лицензию на Олимпиаду в Лос-Анджелес сразу в двух категориях - 73 кг и 81 кг.

Для Федерации дзюдо Азербайджана неважно, олимпийский ли это чемпион или дебютант. Дисциплинарные правила для всех одинаковы. За каждое нарушение полагаются санкции. Отстранение из сборной, штраф и т.д. Но учитываются и смягчающие обстоятельства. Учитываем то, насколько спортсмен понимает свою ошибку. Дисциплина для нас важна. Это касается всех - и спортсменов, и тренеров, и меня самого.

Мы должны были понять, почему Хидаят не может сбросить вес. Мы это определили. Это технический вопрос. Говорить здесь об этом не хочу. Он уже дважды был наказан. Но больше всего он наказал себя сам. Мы считаем, что у него есть потенциал стать 2-кратным олимпийским и многократным чемпионом мира. На тренировках он не халтурит. Не опаздывает. Главная проблема - регулирование веса. Это физиологический процесс, есть диетолог, который этим занимается с ним. С возрастом уже сложнее ежегодно выступать на 8-10 соревнованиях. Это касается и Зелима Коцоева.

Что касается колкостей, которые Хидаят иногда публикует в соцсетях, то это реакция на проигрыш. Есть пользователи в соцсетях, которые не просто критикуют, а оскорбляют его. Он понимает, что так реагировать неправильно, но иногда проявляет эмоции. Верим, что будет более профессионально относится к таким вещам».