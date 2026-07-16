Хуситы готовятся перекрыть Баб-эль-Мандеб

Издание утверждает, что йеменские хуситы координируют действия с сомалийской группировкой «Аш-Шабаб», стремясь установить контроль над обеими сторонами пролива. По словам источника, хуситы якобы передают группировке технологии производства беспилотников от имени Ирана.

Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает прохождение 10–12% мировой морской торговли и является ключевым маршрутом к Суэцкому каналу. Его возможное закрытие вынудит суда идти в обход Африки, что приведет к росту стоимости перевозок и сбоям в глобальной торговле.

Источник газеты утверждает, что хуситы пока не реализуют этот сценарий, поскольку Иран «не хочет использовать все свои козыри одновременно». При этом, по данным издания, иранская военная доктрина ранее рассматривала Баб-эль-Мандеб как потенциальный «второй фронт» наряду с Ормузским проливом.