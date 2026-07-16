Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре

Сибига считает, что именно Анкара является одной из глобальных дипломатических столиц.

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, в частности, в Анкаре. У Киева есть реальные предложения для завершения войны. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве.

Более того, она много раз играла важную роль в решении спорных вопросов между Киевом и Москвой.

«Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция. Мы это поддерживаем и благодарны турецкой стороне за готовность взять на себя такую миссию — организовать встречу столь высокого уровня», — подчеркнул Сибига.

По мнению главы МИД, именно переговоры президента Украины и российского президента могут дать серьезный толчок мирным усилиям.

«У нас есть реальные предложения, как завершать эту войну. Украина стремится к миру. И мы преданы всем мирным усилиям, которые сегодня продолжаются и с привлечением американской стороны. Мы рассчитываем на новую роль Европы в этих мирных усилиях. Украина готова к перемирию», — заявил Сибига.