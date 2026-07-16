m10 запустил мгновенные международные переводы более чем в 140 стран

m10, финтех-решение экосистемы Bir, расширил свое глобальное присутствие, предоставляя мгновенные международные переводы с кошелька на карту, доступные уже более чем в 140 странах, включая ближайшие страны региона, такие как Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Украина.
Благодаря этой функции пользователи могут отправлять средства за рубеж напрямую на банковскую карту получателя всего за несколько касаний. Решение, разработанное с акцентом на скорость, простоту и доступность, обеспечивает максимально удобный и непрерывный процесс международных переводов. При нулевой комиссии m10 выделяется как одно из самых выгодных решений на рынке.
Будь то поддержка семьи, покрытие расходов на обучение за рубежом или другие международные финансовые потребности, m10 предоставляет быстрый, надежный и удобный способ совершать трансграничные переводы.
Ознакомиться с продуктом: m10.az/international-transfers
Скачать приложение: m10.onelink.me/WzYm/p4gk6cvf
О m10
m10 — это цифровой кошелек и финтех-решение, разработанное экосистемой Bir — первой полностью интегрированной цифровой экосистемой в Азербайджане и на Кавказе. С момента запуска в 2022 году m10 фокусируется на предоставлении быстрого, безопасного и интуитивного финансового опыта, поддерживая цифровую трансформацию страны через связанную экосистему сервисов.