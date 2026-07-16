m10 запустил мгновенные международные переводы более чем в 140 стран

m10, финтех-решение экосистемы Bir, расширил свое глобальное присутствие, предоставляя мгновенные международные переводы с кошелька на карту, доступные уже более чем в 140 странах, включая ближайшие страны региона, такие как Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Украина.

Благодаря этой функции пользователи могут отправлять средства за рубеж напрямую на банковскую карту получателя всего за несколько касаний. Решение, разработанное с акцентом на скорость, простоту и доступность, обеспечивает максимально удобный и непрерывный процесс международных переводов. При нулевой комиссии m10 выделяется как одно из самых выгодных решений на рынке.