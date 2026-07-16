Трагедия в Губе

15 июля в Губинской районной центральной больнице у жительницы села Играг Сабины Амраховой, 2003 года рождения, находившейся на пятом месяце беременности, резко ухудшилось состояние после укола антибиотика. Несмотря на вмешательство врачей, спасти ее не удалось.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с фактом смерти беременной 2003 года рождения Сабины Амраховой и гибели плода в ее утробе 15 июля в больнице, куда она была госпитализирована 14 июля после ухудшения состояния здоровья вследствие инъекции антибиотика, сделанной ей в домашних условиях, Губинской районной прокуратурой ведется расследование.

В настоящее время обстоятельства произошедшего, причина смерти, объем оказанной медицинской помощи и другие обстоятельства, имеющие значение, полно, всесторонне и объективно расследуются в соответствии с требованиями законодательства.

В зависимости от результатов расследования произошедшему будет дана правовая оценка и обеспечено принятие законного решения.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), вчера примерно в 01:00 одна пациентка (женщина) в агональном состоянии была госпитализирована в отделение неотложной медицинской помощи Губинской районной центральной больницы.

«Беременной 2003 года рождения были установлены диагнозы: анафилактический шок (на инъекцию цефтриаксона), анафилактический шок IV степени, антенатальная гибель плода, и ей была оказана необходимая медицинская помощь.

При поступлении пациентка находилась в агональном состоянии, сердечная деятельность и ритм не регистрировались. Был проведен закрытый массаж сердца и другие необходимые реанимационные мероприятия.

Затем по медицинским показаниям пациентке была проведена хирургическая операция, в ходе которой извлекли погибший плод. Лечение пациентки было продолжено в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Однако пациентка не отреагировала на проводимые реанимационные мероприятия, и 15.07.2026 примерно в 17:10 был зафиксирован факт ее биологической смерти. Тело передано в Губинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия», — говорится в сообщении.