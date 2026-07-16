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Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым

Инара Рафикгызы
14:54 861

В Верховном суде состоялось кассационное рассмотрение жалобы, поданной адвокатами обвиняемых и правопреемниками потерпевших по делу о взрыве на территории ОАО Bakı Ağac Emalı, произошедшем в мебельных мастерских и повлекшем за собой гибель десяти человек.

На заседании под председательством судьи Теюба Мухтарова стало известно, что между правопреемниками потерпевших – Айдыном Рустамовым и Туралом Гасановым – достигнуто примирение. Оба заявили, что отзывают свои жалобы. После этого суд огласил решение. Согласно постановлению, кассационная жалоба удовлетворена частично, и срок наказания обвиняемых Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева сокращен на шесть месяцев.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Ибрагимов и Рзаев были осуждены на 6 лет лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда приговор оставлен в силе. Одновременно суд объявил, что к обвиняемым применен акт амнистии, и срок их наказания уменьшен на шесть месяцев — до 5 лет 6 месяцев.

Отметим, что 15 января 2024 года в мебельных мастерских, расположенных на территории Bakı Ağac Emalı ASC в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. По факту происшествия в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Предварительным следствием установлено, что фактический владелец ОАО Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев, осуществлявший административно‑хозяйственное управление на предприятии, как лица, на которых была возложена обязанность соблюдения правил пожарной безопасности, по неосторожности нарушили эти правила. В результате пожара погибли десять человек, еще 23 пострадали. Был также нанесен ущерб окружающей среде. Кроме того, в отношении Таги Ибрагимова возникли обоснованные подозрения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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