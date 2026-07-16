Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым

В Верховном суде состоялось кассационное рассмотрение жалобы, поданной адвокатами обвиняемых и правопреемниками потерпевших по делу о взрыве на территории ОАО Bakı Ağac Emalı, произошедшем в мебельных мастерских и повлекшем за собой гибель десяти человек.

На заседании под председательством судьи Теюба Мухтарова стало известно, что между правопреемниками потерпевших – Айдыном Рустамовым и Туралом Гасановым – достигнуто примирение. Оба заявили, что отзывают свои жалобы. После этого суд огласил решение. Согласно постановлению, кассационная жалоба удовлетворена частично, и срок наказания обвиняемых Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева сокращен на шесть месяцев.