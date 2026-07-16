Трамп сказал: Мы любим Азербайджан

По сообщению израильских СМИ, во время продолжительной личной беседы стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, перспективы мирного процесса, развитие экономического сотрудничества, а также стратегическую роль Азербайджана в регионе. Особое внимание было уделено перспективам реализации транспортного проекта TRIPP и значению экономической интеграции для обеспечения долгосрочного мира и стабильности.

По словам председателя общины, в начале встречи Эрик Трамп подчеркнул свое теплое отношение к Азербайджану, сказав: «Мы любим Азербайджан». Также отмечается, что он продемонстрировал глубокую осведомленность о региональной политике и современных процессах на Южном Кавказе.

В ходе встречи была выражена благодарность администрации президента Дональда Трампа за поддержку инициатив, направленных на укрепление мира, развитие региона и повышение благосостояния народов Южного Кавказа.

Отдельной темой беседы стала уникальная атмосфера религиозной толерантности и межконфессионального согласия в Азербайджане. Было отмечено, что представители различных религий и национальностей живут в стране в условиях мира, взаимного уважения и безопасности, пользуясь поддержкой государства и общества.

По приглашению председателя общины во встрече также принял участие председатель Азербайджанского библейского общества и пастор протестантской общины «Виньярд» Расим Халилов.

В завершение встречи председатель общины поблагодарил Эрика Трампа за его искреннее отношение к Азербайджану и выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами будет и дальше укрепляться в интересах мира, стабильности и благополучия двух стран.