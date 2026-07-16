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Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения

15:23 383

Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные командно-штабные учения Eternity-2026, посвященные защите стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории трех стран.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках подготовки к учениям состоялась основная планирующая конференция. Маневры пройдут в ноябре этого года в Азербайджане в соответствии с планом военного сотрудничества между оборонными ведомствами трех государств.

Помимо военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, в учениях примут участие представители Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». 

Сценарий учений предусматривает отработку на тактическом уровне вопросов охраны и обороны стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории трех стран.

В ходе конференции участники обсудили тему и цели учений, состав объединенного штаба, тактические эпизоды, которые будут разыграны на местности, а также другие организационные вопросы.

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