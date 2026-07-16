Состоялось очередное заседание Ректорского совета Азербайджанского медуниверситета

Выступивший в соответствии с повесткой дня заседания ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли, обратил внимание присутствующих на то, что на встрече будут обсуждены вопросы анализа итогов летней экзаменационной сессии весеннего семестра 2025/2026 учебного года, а также организации «Летней школы».

Ректор добавил, что повышение качества учебного процесса, дальнейшее совершенствование механизмов оценивания и развитие ориентированной на студента среды являются одними из основных приоритетных направлений деятельности университета.

На заседании в первую очередь были обсуждены итоги летней экзаменационной сессии. Руководитель Департамента учебной работы, доцент Камандар Ягубов, представив информацию об итогах сессии, выступил с подробным докладом об академических показателях обучающихся, организации экзаменационного процесса и достигнутых результатах.

Декан по работе с иностранными обучающимися Натик Байрамов также выступил с докладом, представив информацию о результатах иностранных студентов в ходе экзаменационной сессии, уровне их участия в учебном процессе и о проделанной в этом направлении работе.

На заседании также широко обсуждались вопросы, связанные с организацией «Летней школы». Было отмечено, что «Летняя школа» имеет важное значение с точки зрения ликвидации студентами академических задолженностей, укрепления теоретических знаний, развития практических навыков, а также обеспечения непрерывности и последовательности учебного процесса. Наряду с этим, организация «Летней школы» создаёт важные возможности для учёта индивидуальных академических потребностей студентов и повышения их академической успеваемости.

После выступлений по вопросам, включённым в повестку дня, состоялся широкий обмен мнениями, были рассмотрены прозвучавшие предложения и приняты соответствующие решения.

В завершение заседания ректор, профессор Герай Герайбейли, обратив внимание на приоритетные задачи, стоящие перед университетом, дал соответствующим структурным подразделениям поручения и рекомендации, направленные на дальнейшее повышение качества образования, повышение эффективности управления и успешную реализацию стратегических целей развития университета в предстоящий период.