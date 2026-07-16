USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Ночь противостояния США и Ирана: что известно
Новость дня
Ночь противостояния США и Ирана: что известно

Завершился второй этап конкурса по программированию Azercell Cup – 2026

15:32 202

Завершился второй этап конкурса по программированию «Azercell Cup – 2026», направленного на развитие у школьников интереса к цифровым технологиям и совершенствование их навыков в области программирования.

В полуфинале приняли участие 211 учащихся. В ходе соревнований автоматизированная система оценки проверила 2339 решений. По итогам конкурса 160 участников, набравших 200 и более баллов, вышли в финал конкурса. Заключительный этап состоится 26 сентября 2026 года в очном формате.

Конкурс Azercell Cup, который проводится уже пятый год подряд, способствует развитию у учащихся 6–7 классов общеобразовательных школ навыков программирования, алгоритмического мышления и цифровых компетенций. Одной из ключевых задач конкурса также является выявление талантливых школьников и их дальнейшее вовлечение в программы подготовки к международным олимпиадам по информатике, искусственному интеллекту и кибербезопасности.

Правда лежит под ногами…
Правда лежит под ногами… Шушинский форум глазами того, кто следил издалека…
14:07 1473
Украинцы требуют вернуть Федорова
Украинцы требуют вернуть Федорова обновлено 15:58
15:58 2362
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
15:23 384
Трамп сказал: Мы любим Азербайджан
Трамп сказал: Мы любим Азербайджан фото
15:11 1492
Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым
Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым
14:54 866
Трагедия в Губе
Трагедия в Губе
14:50 1693
Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 1581
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 4111
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 2440
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 2156
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 2320

ЭТО ВАЖНО

Правда лежит под ногами…
Правда лежит под ногами… Шушинский форум глазами того, кто следил издалека…
14:07 1473
Украинцы требуют вернуть Федорова
Украинцы требуют вернуть Федорова обновлено 15:58
15:58 2362
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
15:23 384
Трамп сказал: Мы любим Азербайджан
Трамп сказал: Мы любим Азербайджан фото
15:11 1492
Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым
Суд смягчился над Ибрагимовым и Рзаевым
14:54 866
Трагедия в Губе
Трагедия в Губе
14:50 1693
Халтурит ли Хидаят Гейдаров?
Халтурит ли Хидаят Гейдаров? Главная проблема олимпийского чемпиона
14:12 1581
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
Алиев назвал Трампа «человеком мира». Трамп отреагировал
10:32 4111
Российские олигархи активно вывозят деньги
Российские олигархи активно вывозят деньги
13:58 2440
Новая должность Марианы Василевой
Новая должность Марианы Василевой фото
13:58 2156
Заявление Турции по С-400
Заявление Турции по С-400
13:55 2320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться